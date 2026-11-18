18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что США и Венесуэла подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает ТАСС.



Глава Пентагона на встрече с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес в Каракасе отметил, что США "нацелены на укрепление сотрудничества в сфере обороны" с республикой. "Мы признательны за возможность подписать сегодня соглашение об укреплении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на наращивание взаимодействия", - добавил Хегсет, выступление которого транслировали местные телеканалы.



В начале января этого года США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле и вывезли из страны Мадуро и его супругу. Судебный процесс над Мадуро начался в Нью-Йорке 5 января. Во время заседания лидер Венесуэлы и его супруга заявили о своей невиновности. Функции главы государства в Венесуэле исполняет Родригес, занимавшая при Мадуро пост вице-президента республики.-0-