США и Россия обсуждают нефтяную сделку - NYT

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и РФ обсуждают крупную нефтяную сделку. Об этом говорится в материале газеты The New York Times со ссылкой на источники.



Речь идет о продаже заблокированных за границей после введения американских санкций активов российской нефтяной компании "Лукойл".



Данная сделка обсуждалась в рамках переговоров по урегулированию украинского конфликта, передает ТАСС. За ее проведение выступает американский финансист Тодд Боули. Согласно задумке администрации США, Вашингтон готов заключить такую сделку с Москвой якобы для того, чтобы показать серьезность своих намерений по перезагрузке двусторонних отношений.



NYT также пишет, что ситуация на рынке дизтоплива и авиакеросина, которая обострилась после начала конфликта на Ближнем Востоке, подталкивает администрацию президента США к заключению этой сделки.



В октябре 2025 года Великобритания и США включили российскую нефтяную компанию "Лукойл" в свои санкционные списки. При этом рестрикции США не распространяются на транзакции с Каспийским трубопроводным консорциумом и компанией "Тенгизшевройл", а британские - дополнительно на месторождения Карачаганак в Казахстане и Шах-Дениз в Каспийском море. Позже "Лукойл" сообщил, что намерен продать свои международные активы, и получил предложение от международного нефтетрейдера Gunvor. Однако эта сделка сорвалась из-за позиции Минфина США, который отказался выдавать лицензию Gunvor.-0-