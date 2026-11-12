12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД КНР Ван И в телефонном разговоре согласились с важностью проведения с участием России потенциальных переговоров на высшем уровне, которые затронут темы обеспечения мира и сокращения ядерных вооружений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
"Они (Рубио и Ван И. - Прим. БЕЛТА) согласились с важностью проведения конструктивных переговоров на уровне лидеров для продвижения таких целей, как мир и денуклеаризация, в том числе в рамках любой потенциальной трехсторонней встречи лидеров с участием России", - отмечается в сообщении ведомства.
Также Рубио и Ван И обсудили саммит АТЭС, который пройдет в Шэньчжэне 18 и 19 ноября, и саммит Группы двадцати, который состоится в окрестностях Майами 14 и 15 декабря. Кроме того, стороны затронули "двусторонние обязательства на уровне лидеров по поддержанию конструктивных отношений стратегической стабильности на основе уважения, справедливости и взаимности".-0-
В мире
12 ноября 2026, 07:28
США и КНР считают важным проведение трехсторонних переговоров с Россией
Фото из архива Синьхуа
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Это живой организм". Как превратить муку и воду в кулинарный шедевр - главные секреты от директора хлебозавода
С нами интереснее