США и Китай продлили торговое соглашение до 10 января

Председатель КНР прибыл в США 23 сентября с государственным визитом по приглашению американской стороны. Трамп встретил его у трапа самолета на военной базе Эндрюс под Вашингтоном. Государственный визит председателя КНР в США пройдет по 25 сентября.-0-





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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что США и Китай договорились продлить торговое соглашение до 10 января. Об этом сообщает NBC News."Мы продлим "Пусанское соглашение" - экономическую разрядку между двумя странами, действие которого должно было завершиться 10 ноября. Оно будет продлено до 10 января 2027 года", - сказал министр финансов США.Бессент заявил, что, возможно, к январю будет согласован более крупный экономический пакет. Но также возможно "просто продлить текущую сделку" дальше.Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встречались 30 октября 2025 года на авиабазе Кимхэ в городе Пусан. По итогам встречи стороны достигли торгового соглашения сроком на год. США снизили пошлины на китайские товары с 57% до 47% за счет уменьшения "фентаниловых" тарифов с 20% до 10%.