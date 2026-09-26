США и Китай договорились создать канал связи по инцидентам с ИИ

"Страны наладили диалог между США и Китаем по суперинтеллекту для обмена мнениями о рисках и преимуществах, связанных с ним. Следующий обмен состоится не позднее ноября 2026 года. США и Китай также согласились создать двусторонний канал связи по инцидентам, касающимся суперинтеллекта", - отмечается в документах.





Трамп ранее заявил, что считает "неудачным и неточным" название "искусственный интеллект". По мнению американского лидера, такие разработки нужно называть "суперинтеллект". Как говорится в документах Белого дома, лидеры США и Китая "договорились употреблять термин "суперинтеллект", а не "искусственный интеллект" для обозначения соответствующих новых технологий".-0-

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Китай достигли договоренностей о создании канала связи по инцидентам, касающимся искусственного интеллекта. Об этом говорится в документах, опубликованных Белым домом по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в США 23-25 сентября и его встреч с американским лидером Дональдом Трампом, сообщает ТАСС.