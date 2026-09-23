США и Иран провели очередной раунд переговоров на полях Генассамблеи ООН 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров между иранскими и американскими официальными лицами при посредничестве Катара состоялся 22 сентября в Нью-Йорке. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает телеканал Al Jazeera.



По словам Эсмаила Багаи, переговоры состоялись вчера в кулуарах заседания Генеральной Ассамблеи ООН и длились приблизительно два часа. "Американской стороне были доведены позиции Ирана и условия возобновления дипломатии таким образом, чтобы не оставалось никаких сомнений или двусмысленностей и не предоставлялось никаких оправданий или предлогов ни одной из сторон", - добавил он.



Представитель МИД Ирана также подтвердил требования Тегерана для возобновления переговоров, включая прекращение военно-морской блокады и экономической войны, прекращение войны на всех фронтах, разблокировку замороженных иранских активов и признание морского маршрута в Ормузском проливе, согласованного Ираном и Оманом.-0-