США и Иран могут достичь соглашения по снижению уровня обогащения урана - СМИ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США и Иран могут достичь предварительного соглашения о снижении уровня обогащения урана в исламской республике. Стороны также обсуждают возвращение инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и возможное размораживание иранских активов. Об этом сообщает саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники, информирует ТАСС.



По данным телеканала Al Arabiya, Вашингтон согласился на обогащение урана на территории Ирана до 3,67% и Тегеран принял это условие. При этом США требуют снизить степень обогащения урана, который уже обогащен до 60%. Для этого стороны рассматривают возможность привлечения третьей страны.



Кроме того, Вашингтон и Тегеран готовятся обсудить возвращение инспекторов МАГАТЭ в Иран. При этом масштаб и задачи их возможной миссии пока не уточняются. Как утверждают источники Al Arabiya, совместная инициатива Катара и Пакистана помогла возобновить серьезный переговорный процесс между двумя странами.



В случае заключения соглашения США могут разморозить иранские активы на сумму от $6 млрд до $9 млрд. Предлагаемые условия также предусматривают открытие Ормузского пролива и немедленное снятие морской блокады Ирана.-0-