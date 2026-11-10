США хотят сформулировать решения по Украине на переговорах в Абу-Даби - СМИ





"Это попытка добиться значительного прогресса в направлении сделки и преодолеть разногласия", - приводит слова представителя администрации США Axios. Уиткофф и Кушнер хотят "кристаллизировать" решения, которые, по их мнению, должны предпринять в Москве и Киеве для завершения конфликта.





Джаред Кушнер перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби заявил, что надеется на продуктивный диалог. По его словам, США почти ежедневно общались со сторонами, в результате чего удалось определить точки расхождений между делегациями России и Украины. Он выразил надежду на открытый диалог в Абу-Даби. Он также рассчитывает, что переговоры позволят прийти к новой архитектуре безопасности.





Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский в свою очередь выразил надежду, что переговоры в Абу-Даби и обновленная делегация России позволят продвинуться на пути к миру. Глава делегации Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров во время открытия переговоров заявил, что украинская делегация на трехсторонних переговорах в Абу-Даби получила мандат от Зеленского на обсуждение всех вопросов.





Трехсторонние переговоры России, США и Украины по урегулированию украинского кризиса проходят в Абу-Даби 10-11 ноября. Консультации возобновились после длительного перерыва. В трехстороннем формате встречи не проводились почти девять месяцев.-0-