США хотят продать Саудовской Аравии 48 истребителей на $24,3 млрд

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация Соединенных Штатов договорилась о продаже Саудовской Аравии истребителей F-35 Lightning II Joint Strike Fighter и сопутствующего оборудования на $24,3 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона, отвечающее за поставки военной техники за рубеж по межправительственным контрактам.



К каждому истребителю США передадут двигатели Pratt & Whitney F135-PW-100 и предоставят еще один запасной, а также устройства защищенной связи, навигации и шифрования. По версии американских властей, "сделка будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов за счет укрепления безопасности одного из ключевых союзников, не входящего в НАТО". "Предлагаемая сделка повысит способность Саудовской Аравии сдерживать нынешние и будущие угрозы за счет укрепления обороны страны и улучшения оперативной совместимости с вооруженными силами США, а также другими региональными силами и силами НАТО", - добавили в Госдепартаменте и Пентагоне. Как утверждает администрация, продажа истребителей "не изменит военный баланс в регионе" и "не окажет негативного влияния на боеготовность ВС США".



Как ранее сообщила газета The New York Times, разведка США обеспокоена, что Китай сможет получить доступ к американским технологиям в случае продажи Саудовской Аравии истребителей пятого поколения F-35. По их информации, аналитики разведки допускают, что Китай может получить доступ к технологиям F-35 путем "шпионажа" в Саудовской Аравии или в рамках военного партнерства с Эр-Риядом.-0-