США готовы одобрить передачу Украине из ФРГ десяти ракет для Patriot на $29,6 млн





Германия не может передавать американское вооружение третьей стороне без согласия Вашингтона. "Данная передача соответствует целям США в области оказания помощи в сфере безопасности. Правительство Соединенных Штатов готово дать разрешение на данную передачу, учитывая соображения политического, военного и экономического характера, а также вопросы прав человека и контроля над вооружениями", - указано в документе. В качестве причин для сделки Госдепартамент добавил, что "Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны", она "уже обладает боеприпасами того же типа".





Поставка будет осуществлена сразу после истечения срока уведомления Конгресса, который получил этот документ 14 августа. Обычно речь идет о 15 днях или конце августа, если законодатели не выскажутся против сделки.





В конце прошлой недели президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон обсуждает с Украиной возможность предоставления лицензии на производство устаревших модификаций ракет для ЗРК Patriot.-0-

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США готовы одобрить передачу Украине десяти управляемых ракет-перехватчиков MIM-104E GEM-T для зенитного ракетного комплекса Patriot, ранее поставленных Германии. Стоимость вооружения оценивается в $29,6 млн. Об этом говорится в уведомлении Госдепартамента, опубликованном в журнале о заседаниях и деятельности Конгресса, информирует ТАСС.