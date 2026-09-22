США готовы к переговорам с Ираном на полях Генассамблеи ООН - Рубио

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты Америки готовы к переговорам с иранской делегацией на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает ТАСС.

"Мы открыты для этих встреч. Не думаю, что на данный момент что-то запланировано, но мы, безусловно, открыты для чего-то подобного, особенно если это может привести к чему-то положительному и в итоге к достижению той цели, ради которой все это и делается", - сказал госсекретарь США во время интервью телеканалу NBС News.Агентство ИРНА ранее сообщало, что президент Ирана Масуд Пезешкиан 22 сентября отправился в Нью-Йорк во главе высокопоставленной делегации для участия в работе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе визита запланированы выступление иранского лидера с трибуны Генассамблеи, а также серия двусторонних встреч с главами государств и правительств. Отмечалось, что участие иранского президента в высоком форуме ООН на фоне продолжающегося противостояния с США демонстрирует намерение Тегерана задействовать главную международную площадку для донесения своей правовой позиции, а также укрепления связей со странами Глобального Юга.Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи между тем раскритиковал решение властей США отказать в выдаче въездных виз группе иранских журналистов и представителей СМИ, планировавших сопровождать официальную делегацию президента Ирана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В своем сообщении в соцсети X иранский дипломат указал, что подобные действия американской администрации не имеют отношения к обеспечению безопасности. "Страна, которая когда-то декларировала гордость за борьбу с "железным занавесом", сегодня сама создала внутренний железный занавес, нарушая фундаментальное право общества на получение объективной информации", - указал Багаи.-0-