Спотовая цена на газ в Европе достигла максимума с декабря 2022 года 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на бирже превысила $1150 за 1 тыс. куб.м, что произошло впервые с декабря 2022 года, сообщает ТАСС после анализа данных крупнейших европейских торговых площадок.



На хабе TTF стоимость поставок "на день вперед" достигла $1160 за 1 тыс. куб.м, или 100,85 евро за МВт.ч. При этом стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах пока поднялась до уровня около $1142 за 1 тыс. куб.м, или 99,25 евро за МВт.ч.



Котировки газа в Европе растут на фоне рекордно низких запасов топлива в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.-0-