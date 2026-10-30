Спотовая цена газа в Европе превысила $1200 впервые с декабря 2022 года

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спотовая цена газа на бирже в Европе в ходе торгов в пятницу превысила $1200 за тысячу куб.м впервые с декабря 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные основных торговых хабов в Европе.





Так, цены с поставкой "на день вперед" на хабе TTF достигли $1213 за 1 тыс. куб.м или порядка 104,75 евро за МВт.ч.





При этом стоимость газового фьючерса с поставкой в декабре на хабе TTF в Нидерландах поднялась до уровня около $1201 за 1 тыс. куб.м, или 103,69 евро за МВт.ч.





Цена газа в Европе растет на фоне рекордно низких запасов газа в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.





Ранее глава крупной французской нефтегазовой и энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне заявлял, что Европа сейчас вошла в опасный период на газовом рынке. Он также обратил внимание, что между Европой и Азией снова идет борьба за свободные энергоносители на рынке и "европейские страны готовы за это платить", чтобы перехватить эти объемы.-0-