Спикер Госдумы РФ: Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, но ему мир не нужен

27 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Украины Владимир Зеленский должен искать любую возможность для переговоров, но ему мир не нужен. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, сообщает БЕЛТА.

"В нынешней обстановке в интересах граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них ищет отговорки. С его стороны это преступление перед народом Украины, перед мировым сообществом. Зеленскому мир не нужен. Последствия очевидны. Если вчера из-за своей позиции Зеленский потерял Донбасс, то сегодня он может потерять Украину", - написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, одна из ошибок Владимира Зеленского, которая привела к трагическим последствиям, - нежелание садиться за стол переговоров с представителями ДНР и ЛНР. "Этому он предпочел многолетний геноцид по отношению к миллионам жителей некогда украинских регионов, - констатировал спикер Госдумы РФ. - Итог известен. Граждане Донбасса обратились с просьбой признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева. Вина в этом Зеленского очевидна".

"Сегодня наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле - городе, который выбрала украинская сторона, - подчеркнул Вячеслав Володин. - Но Зеленский вновь так же, как было в ситуации с ДНР и ЛНР, под разными предлогами уходит от них. Было понятно и раньше, что Зеленский не самостоятельный человек, которого привел к власти Вашингтон. Длящийся конфликт нужен и выгоден США, которые нашпиговали оружием Украину, сделали все, чтобы была создана сегодняшняя ситуация".-0-