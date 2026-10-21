Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вскоре их кортеж покинул территорию аэропорта.Ранее, 20 октября, Стивен Уиткофф принял участие в переговорах по украинскому урегулированию, прошедших в столице Норвегии Осло. На встрече также присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.По итогам консультаций президент Финляндии заявил о прогрессе и выработке некоторых элементов в сфере безопасности и экономики, которые спецпосланник планирует представить российскому руководству.Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча в Осло была успешной, но не принесла ничего неожиданного.Как утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне, США, Украина и Европа согласовали позицию по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта и взаимодействию с Москвой.-0-