21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее, 20 октября, Стивен Уиткофф принял участие в переговорах по украинскому урегулированию, прошедших в столице Норвегии Осло. На встрече также присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.
По итогам консультаций президент Финляндии заявил о прогрессе и выработке некоторых элементов в сфере безопасности и экономики, которые спецпосланник планирует представить российскому руководству.
Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча в Осло была успешной, но не принесла ничего неожиданного.
Как утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне, США, Украина и Европа согласовали позицию по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта и взаимодействию с Москвой.-0-
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21 октября 2026, 09:17
Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург
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