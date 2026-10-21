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Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург

Опубликовано:

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В мире
21 октября 2026, 09:17

Спецпосланник президента США Уиткофф прибыл в Санкт-Петербург

Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
Фото РИА Новости
21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости.
В аэропорту Пулково его встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вскоре их кортеж покинул территорию аэропорта.

Ранее, 20 октября, Стивен Уиткофф принял участие в переговорах по украинскому урегулированию, прошедших в столице Норвегии Осло. На встрече также присутствовали Владимир Зеленский, премьер Норвегии Йонас Гар Стёре и президент Финляндии Александр Стубб. К беседе дистанционно подключился зять американского лидера Джаред Кушнер.

По итогам консультаций президент Финляндии заявил о прогрессе и выработке некоторых элементов в сфере безопасности и экономики, которые спецпосланник планирует представить российскому руководству.

Со своей стороны госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча в Осло была успешной, но не принесла ничего неожиданного.

Как утверждает корреспондент портала Axios Барак Равид со ссылкой на источник в Вашингтоне, США, Украина и Европа согласовали позицию по дальнейшим шагам в урегулировании конфликта и взаимодействию с Москвой.-0-
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