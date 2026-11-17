



"Я ухожу в отставку, потому что выполнял эту работу четыре года, и думаю, что пришло время кому-то новому занять это место", - заявил О'Салливан.





По данным телеканала, Еврокомиссия уже начала поиски нового кандидата на этот пост.





Дэвид О'Салливан был назначен спецпосланником Евросоюза по санкциям в декабре 2022 года. Он отвечал за контроль над соблюдением санкций ЕС против российских товаров и за взаимодействие с третьими странами (не входящими в ЕС) для предотвращения обхода ограничительных мер. Ирландский дипломат и европейский чиновник Дэвид О'Салливан с ноября 2014 года по февраль 2019 года занимал должность посла Европейского союза в США.-0-

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спецпосланник Евросоюза по санкциям Дэвид О'Салливан объявил о намерении покинуть эту должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ирландский телеканал RTE.