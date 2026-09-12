Спасатели обнаружили 10 пропавших без вести после наводнения в Непале

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели из ОАЭ обнаружили 10 человек, которые считались пропавшими без вести после наводнения в Непале, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское агентство WAM.



Наводнение обрушилось на северные районы Непала утром 26 августа после того, как мощный поток воды с китайской стороны хлынул в реку Бхоте-Коши. Паводок произошел после землетрясения и вызванного им оползня. Число погибших превысило 1,3 тыс.



"Команде спасателей удалось найти десять пропавших без вести после наводнений в Непале, в результате чего общее число пропавших без вести, найденных поисково-спасательной группой с начала операции, достигло 18", - передает WAM.



Согласно агентству, поисковые операции проводятся в районе Расува и вблизи реки Тришули и прилегающих к ней пострадавших районах. Эмиратские спасатели используют современное оборудование и технологии, включая беспилотники, аэрофотосъемку и составление трехмерных карт.-0-