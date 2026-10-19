Советник Трампа заявил, что окружение Зеленского наживается на войне

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Окружение Владимира Зеленского получает выгоду из украинского конфликта, поэтому он не хочет его завершать. Такое мнение высказал политический консультант Алекс Брусевиц, который является советником президента США по вопросам, касающимся соцсетей и СМИ, сообщает ТАСС.



"Президент Трамп прав. Зеленский не проявил никакого искреннего интереса к прекращению этой войны. Скорее всего, потому, что его ближайшее окружение извлекает из этого больше выгоды, чем когда-либо, в то время как простые украинцы продолжают испытывать огромные страдания. Позорное поведение. Украине пора выбрать новое руководство", - написал Алекс Брусевиц в X.



Советник прикрепил сообщение Трампа из Truth Social о том, что Зеленский не хочет заканчивать конфликт с Россией и что, вероятно, никогда не хотел.



"Его (Владимира Зеленского. - Прим. БЕЛТА) страна в руинах, большая часть его территории утрачена, его океаны и моря исчезли, его мужское население сократилось, ранено или погибло. Я хочу, чтобы эта война закончилась", - написал президент США.-0-