Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в размере почти 3 млрд евро 

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Евросоюза одобрил очередную выплату Украине в рамках программы Ukraine Facility, страна получит почти 3 млрд евро. Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.



"Украина вскоре получит почти 3 млрд евро после того, как Совет одобрил восьмой регулярный транш в рамках программы Ukraine Facility", - отмечается в сообщении.



Почти 800 млн евро будут впервые выделены из кредита для поддержки Украины.



Программа Ukraine Facility действует с 1 марта 2024 года и предусматривает более 50 млрд евро грантов и кредитов до 2027 года. Средства направляются на поддержание макрофинансовой стабильности Украины, восстановление и модернизацию страны, работу госуправления и проведение реформ.



После восьмой выплаты общий объем средств, полученных Украиной по программе с середины 2024 года, превысит 32 млрд евро.-0-