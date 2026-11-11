Сотни школ Северной Ирландии и Шотландии получили сообщения об угрозах

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 770 школ в Северной Ирландии и Шотландии получили электронные письма с угрозами. Об этом сообщает Sky News.



В Северной Ирландии о получении таких сообщений заявили более 300 школ, в Шотландии - 470. По данным полиции Северной Ирландии, письма были отправлены из-за пределов Великобритании. Правоохранители продолжают расследование, однако считают, что угрозы для населения нет. Полиция Шотландии также проверила сообщения и пришла к выводу, что они не представляют реальной опасности. Подразделение по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством устанавливает источник рассылки и взаимодействует с правоохранительными органами в Великобритании и за рубежом.



Аналогичные инциденты произошли в Италии. В среду там эвакуировали не менее 300 школ после получения электронных писем с угрозами взрыва. Министр образования страны Джузеппе Вальдитара назвал сообщения предположительно ложными. Премьер-министр Джорджа Мелони также заявила, что угрозы не представляют опасности.



В прошлом месяце ряд школ в Северной Ирландии и Шотландии уже закрывали после ложных сообщений об угрозе взрыва. Управление образования Северной Ирландии отметило сходство новых писем с предыдущими инцидентами.-0-