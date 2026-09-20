Сотни дронов ВСУ сбиты на подлете к Москве. Атака названа самой массированной





Мэр проинформировал, что несколько бесплотников достигли территории МНПЗ, один попал в жилой дом. Погибших нет. "Беспрецедентная атака явно была спланирована с целью срыва выборов. Противнику это не удалось", - говорится в сообщении.





Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в своем ТГ-канале, что наиболее серьезные последствия зафиксированы в Раменском округе. В результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей. Повреждены 20 автомобилей. Также в Софьино БПЛА попал в трехэтажный многоквартирный дом, погибла женщина, еще пять человек пострадали, среди них двое детей. Один человек погиб в Орехово-Зуевском округе - пожилой мужчина находился в частном доме, который был разрушен и загорелся в результате атаки. Известно об одном пострадавшем в Ленинском округе.





В Софьино после атаки загорелся складской комплекс. Серьезное возгорание произошло в Котельниках, где беспилотник попал в многоквартирный дом. Информация о пострадавших уточняется. На местах работают пожарные и экстренные службы. Последствия атаки зафиксированы и в других муниципалитетах. В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть в Воскресенске. Экстренные службы продолжают ликвидировать последствия на всех адресах. Силы ПВО продолжают отражать атаку.-0-

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 450 беспилотников ВСУ сбито на подлете к Москве со вчерашнего дня, на всех рубежах отбито более 1,6 тыс. БПЛА. Атака названа самой массированной, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТГ-канал мэра Москвы Сергея Собянина.