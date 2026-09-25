25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил, что сокращение мощностей нефтеперерабатывающей промышленности в Европе грозит нехваткой топлива в случае военного конфликта, сообщает РИА Новости.
"Мы видим, что в Европе не строятся новые нефтеперерабатывающие заводы, а существующие НПЗ закрываются", - сказал он в интервью Bloomberg. В случае войны, по его словам, НАТО понадобятся огромные объемы дизельного топлива и других нефтепродуктов в том числе для истребителей и танков.
Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможных последствиях нехватки дизельного топлива в Европе для НАТО.
Ранее Еврокомиссия заявила, что с обеспокоенностью относится к сообщениям о возможном ограничении США экспорта дизельного топлива, в том числе в ЕС.-0-
В мире
25 сентября 2026, 15:42
Сокращение мощностей НПЗ в Европе грозит нехваткой топлива в случае конфликта - Рютте
Марк Рютте. Фото AP
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