29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад и порывистый ветер 29 ноября вызвали серьезные перебои в работе транспорта и электроснабжении в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).



На северо-западе страны образовались колонны из легковых и грузовых машин, а пассажирские автобусы простаивают в пробках по несколько часов. На трассах и горных перевалах зафиксировано множество аварий, основной причиной которых стали большегрузы, выехавшие на летней резине.



Для расчистки магистралей задействовано более 1 тыс. снегоуборочных машин. Введены временные ограничения для грузовиков массой свыше 12 т, а движение по ряду дорог и горных перевалов (в частности, на хребтах Стара-Планина и Родопы) полностью перекрыто для всех видов транспорта.



По данным Национального института метеорологии и гидрологии Болгарии, в большинстве районов страны введен красный и оранжевый уровни опасности из-за сильного снегопада и ветра.-0-