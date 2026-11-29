29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный снегопад и порывистый ветер 29 ноября вызвали серьезные перебои в работе транспорта и электроснабжении в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение (БНТ).
На северо-западе страны образовались колонны из легковых и грузовых машин, а пассажирские автобусы простаивают в пробках по несколько часов. На трассах и горных перевалах зафиксировано множество аварий, основной причиной которых стали большегрузы, выехавшие на летней резине.
Для расчистки магистралей задействовано более 1 тыс. снегоуборочных машин. Введены временные ограничения для грузовиков массой свыше 12 т, а движение по ряду дорог и горных перевалов (в частности, на хребтах Стара-Планина и Родопы) полностью перекрыто для всех видов транспорта.
По данным Национального института метеорологии и гидрологии Болгарии, в большинстве районов страны введен красный и оранжевый уровни опасности из-за сильного снегопада и ветра.-0-
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29 ноября 2026, 21:26
Снегопад нарушил транспортное сообщение и электроснабжение в Болгарии
Фото Reuters
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