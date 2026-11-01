СМИ: во Флориде на одну из улиц упал самолет

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девять человек находились на борту бизнес-джета Learjet 60, который потерпел крушение в округе Палм-Бич (штат Флорида), выживших в результате катастрофы нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра транспорта США Шона Даффи.



"Сегодняшняя авиакатастрофа в округе Палм-Бич - это ужасающая трагедия, - написал он в X. - Все девять человек, находившихся на борту, погибли".



Даффи добавил, что борт ранее вылетел из Остина (штат Техас) и направлялся на Багамы.-0-