СМИ: в Венесуэле НПЗ "Кардон" приостановил работу из-за возгорания

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэльский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в северо-западном штате Фалькон, приостановил работу из-за возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.



Собеседники утверждают, что видели пламя и дым. Огонь взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela, S. A. (PDVSA) не ответила на запрос Reuters о комментарии.-0-