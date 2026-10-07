7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэльский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в северо-западном штате Фалькон, приостановил работу из-за возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
Собеседники утверждают, что видели пламя и дым. Огонь взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы. Государственная нефтегазовая компания Венесуэлы Petr leos de Venezuela, S. A. (PDVSA) не ответила на запрос Reuters о комментарии.-0-
В мире
07 октября 2026, 00:07
СМИ: в Венесуэле НПЗ "Кардон" приостановил работу из-за возгорания
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