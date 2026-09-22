СМИ: в немецком логистическом центре обнаружили три посылки со следами высокотоксичной ртути, есть пострадавший 

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере три посылки со следами ртути были обнаружены в логистическом центре почтовой службы DHL в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на севере ФРГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.



"Были обнаружены как минимум три отравленные посылки, и существует серьезная обеспокоенность по поводу появления других отравленных посылок, отправленных по почте", - говорится в материале издания.



По словам представителя полиции Нойбранденбурга, в 18.00 (19.00 по минскому времени) немецкие экстренные службы прибыли на место происшествия в городе Лайцен и оцепили территорию. Все люди были эвакуированы с территории логистического центра, на данный момент немецкие правоохранители продолжают его обследование. Согласно сообщению издания, первоначальные данные свидетельствуют о том, что в посылках была обнаружена высокотоксичная ртуть. Издание отметило, что пострадал как минимум один сотрудник, который пожаловался на плохое самочувствие.



Также немецкие правоохранители изучают возможную связь происшествия в Лайцене и инцидента в Нойштадт-Глеве, расположенном примерно в 70 км от логистического центра DHL. По данным Bild, на прошлой неделе две женщины в Нойштадт-Глеве были госпитализированы с тошнотой и головными болями после того, как вскрыли полученный пакет с цветами, из которого вытекла серебристая жидкость. Впоследствии полиция подтвердила, что в пакете была ртуть.-0-