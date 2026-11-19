19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти некоторых городов ФРГ приняли решение отменить традиционные рождественские ярмарки из-за нехватки денег у муниципалитетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.



Отмечается, что рождественские празднования полностью отменены в городах Кирххайм-бай-Мюнхен, Гестахт, Хаген-Хоэнлимбург, Тримбург, Таннхаузен и популярном на юге Германии ярмарочном городке Винтерхаузен.



По информации издания, организаторы продолжают сообщать об отмене части рождественских мероприятий в крупных городах. Так, в Берлине отменили ежегодное событие Berlin Winter Dream, власти Гамбурга также отказались от проведения некоторых праздничных событий, ссылаясь на дефицит бюджета.



Отмена рождественских празднований отражает резкий рост расходов на проведение культурных мероприятий в ФРГ. Согласно информации Bild, за последние три года расходы на подобные мероприятия в стране выросли на 44%.-0-