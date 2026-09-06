СМИ: Уиткофф и Кушнер начали переговоры с Зеленским 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером с Владимиром Зеленским начались в Киеве, сообщает украинское издание "Страна".



Издание Kyiv Independent ранее сообщило, что Уиткофф и Кушнер прибыли в Украину для обсуждения мирных переговоров. Позднее украинское агентство УНИАН передало, что американцы встретились с Зеленским в Киеве. "Зеленский заявил о начале переговоров с Кушнером и Уиткоффом в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.



Накануне в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером, она длилась около трех часов. С российской стороны в переговорах также приняли участие помощник российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.-0-