СМИ: угроза взрыва на борту самолета AJet в Турции оказалась ложной

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту самолета компании AJet, где во время полета была найдена записка о наличии бомбы, взрывчатки или подозрительных устройств не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.Специалисты осмотрели лайнер и багаж пассажиров. Самолет готовится к продолжению полетов.Борт вылетел из аэропорта Анкары около 19.03 5 октября, и примерно через полчаса второй пилот направился в туалет в передней части воздушного судна. Там среди салфеток он обнаружил лист бумаги с надписью "В заднем грузовом отсеке находится 1 кг взрывчатки C4". В 20.05 лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шанлыурфа GAP, 136 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы.Правоохранительные органы продолжают расследование с целью установить автора записки, несмотря на то, что угроза не подтвердилась. По закону за подобные поступки в Турции грозит тюремное заключение. У пассажиров были взяты образцы почерка для сравнения с надписью на найденном листе бумаги. Записка с угрозой направлена на криминалистическое исследование.-0-