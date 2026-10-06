6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На борту самолета компании AJet, где во время полета была найдена записка о наличии бомбы, взрывчатки или подозрительных устройств не обнаружено. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.
Борт вылетел из аэропорта Анкары около 19.03 5 октября, и примерно через полчаса второй пилот направился в туалет в передней части воздушного судна. Там среди салфеток он обнаружил лист бумаги с надписью "В заднем грузовом отсеке находится 1 кг взрывчатки C4". В 20.05 лайнер благополучно приземлился в аэропорту Шанлыурфа GAP, 136 пассажиров и семь членов экипажа были эвакуированы.
Правоохранительные органы продолжают расследование с целью установить автора записки, несмотря на то, что угроза не подтвердилась. По закону за подобные поступки в Турции грозит тюремное заключение. У пассажиров были взяты образцы почерка для сравнения с надписью на найденном листе бумаги. Записка с угрозой направлена на криминалистическое исследование.-0-
В мире
СМИ: угроза взрыва на борту самолета AJet в Турции оказалась ложной
06 октября 2026, 00:28
СМИ: угроза взрыва на борту самолета AJet в Турции оказалась ложной
Фото из архива
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
Лукашенко заявил о "паломничестве" белорусов в Москву и поддержал строительство высокоскоростной магистрали
Президент НОК в Азербайджане: сейчас особенно важно сохранять и укреплять связи между спортивными ведомствами
Банк развития и Минфин Судана подписали кредитное соглашение о финансировании поставок белорусской продукции
С нами интереснее