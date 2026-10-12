СМИ: три страны ЕС призвали создать механизм приостановки решений ЕК

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидеры Германии, Италии и Бельгии направили главе Европейского совета Антониу Коште письмо, в котором предложили создать в ЕС "механизм стоп-крана" для приостановки действия европейских норм и решений Еврокомиссии, если те мешают конкуренции и развитию промышленности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.



"Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт Де Вевер заявили, что Евросоюз нуждается в "механизме стоп-крана", который бы позволил повысить конкурентоспособность ЕС. Европейские столицы должны быть способны приостанавливать новые нормы из Брюсселя, если они окажутся слишком громоздкими для национальных правительств и бизнеса", - отметило издание.



Лидеры также призвали к скорейшему сокращению административной нагрузки в ЕС на малый и средний бизнес.



Данное письмо направлено главе Евросовета в преддверии саммита ЕС 15-16 октября, где будет обсуждаться сокращение бюджетных запросов Еврокомиссии на 2028-2034 годы, европейский энергетический кризис, будущее расширение ЕС и поставки оружия Украине.



Politico не уточняет, что на практике утверждение такого механизма крайне маловероятно, поскольку Еврокомиссия использует все без исключения свои ресурсы для блокирования этой инициативы. Гораздо более вероятно, что оно будет использовано для давления на Еврокомиссию в ходе предстоящей на саммите острой дискуссии о размере семилетнего бюджетного плана ЕС на 2028-2034 годы.



Еврокомиссия предложила этот бюджетный план в объеме 1,76 трлн евро со значительным усилением военных расходов при снижении расходов на сельское хозяйство и поддержку депрессивных регионов ЕС. Страны ЕС настаивают на его сокращении на 141 млрд евро.-0-