СМИ: студенческое движение в Германии намерено объявить забастовку в вузах 20 ноября 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новосозданное молодежное студенческое объединение Gen Z regelt! Studis ("Поколение Z решает! Студенты") объявило о планах присоединиться к общеевропейским протестам 20 ноября и организовать масштабные забастовки в высших учебных заведениях Германии. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя инициативной группы, передает ТАСС.



По ее словам, ключевой задачей активистов является "по возможности полное приостановление учебного процесса" в вузах. Как заявили организаторы, на учредительное собрание движения уже съехались более 90 делегатов, представляющих интересы студентов из 35 университетов и институтов ФРГ. Окончательное решение о проведении протестных акций будет вынесено на голосование всеобщих студенческих собраний, которые созываются в ряде вузов накануне заявленной даты. В оргкомитете подчеркнули, что нацелены не на локальные "мелкие акции", а рассчитывают на массовую поддержку, при которой "сотни студентов в конкретном университете солидарно проголосуют за прекращение занятий".



Целью планируемых забастовок организаторы называют оказание скоординированного давления на федеральное правительство ФРГ. В перечень ключевых требований активистов вошли существенное увеличение государственного финансирования сферы образования, законодательный запрет практики заключения краткосрочных трудовых контрактов с академическим персоналом, введение налога на богатство, полный отказ от военных исследований на базе университетов, а также политический лозунг с требованием отставки канцлера ФРГ и лидера ХДС Фридриха Мерца.



Студенческое крыло позиционирует себя как новая структурная часть более широкого протестного движения Gen Z regelt ("Поколение Z решает"), которое в конце октября уже провело серию масштабных демонстраций по всей территории Германии. Ранее молодежное движение Gen Z regelt объявило, что планирует 20 ноября провести новые акции протеста в 34 городах Германии. Среди требований протестующих - отказ от возможного возвращения воинской повинности, увеличение инвестиций в образование, здравоохранение, защиту климата, осуществление более активных мер сдерживания роста стоимости жизни.



Масштабные демонстрации и акции протеста молодежи прошли 31 октября более чем в 30 городах Германии, в том числе в Берлине, Гамбурге, Кёльне, Мюнхене, Франкфурте-на-Майне, Штутгарте. Вечером в некоторых городах дело дошло до беспорядков. В столице ФРГ на шествии левых радикалов в полицейских полетели пиротехнические средства, бутылки и яйца, пострадали 27 сотрудников, в Гамбурге поджигали баррикады, в Кёльне стражам порядка пришлось применить водометы.



Хуже всего ситуация была во Франкфурте-на-Майне. Там участники протестов вступали в стычки с полицией, грабили магазины. Пострадали более 100 сотрудников правоохранительных органов.-0-