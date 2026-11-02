СМИ: США выступают за возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США выступают за возобновление поставок российского газа в Европу через территорию Украины. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников США, Европы и Украины, информирует ТАСС.





По утверждению издания, идея была выдвинута спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в ходе их поездок в Москву и Киев в сентябре. Инициатива предусматривает продажу газа из России через американского посредника для обхода европейских санкций. В Вашингтоне также пытались представить эту идею европейским лидерам как способ снизить цены на углеводороды на фоне рекордно низких запасов газа у Европы в преддверии зимы, утверждает газета.





При этом, пишет издание, в Белом доме предложили хранить средства от продажи российского газа в рамках этого предложения на счете эскроу под юрисдикцией третьей стороны.





По данным издания, Вашингтон рассматривает возобновление работы газопровода "Северный поток" в качестве важного элемента более масштабной сделки, которая не только приведет к разрешению украинского кризиса, но и урегулирует "давние разногласия России с европейскими союзниками США".-0-