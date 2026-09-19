СМИ: США предупредили союзников о задержках поставок ракет

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзников США ждут задержки в поставках ракет и средств противовоздушной обороны, поскольку Вашингтон исчерпал собственные арсеналы в ходе боевых действий против Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.



По его сведениям, отставания могут затянуться на срок до 5 лет и затронуть ряд европейских стран. Согласно информации издания, некоторые зависящие от поставок вооружений из США страны Восточной Европы уже столкнулись с задержками после начала Вашингтоном и Израилем военных действий против Ирана 28 февраля.



Решение Пентагона в приоритетном порядке пополнить собственные арсеналы также затрудняет попытки Украины добиться от США поставок большего числа ракет-перехватчиков для систем Patriot, отметило агентство.-0-