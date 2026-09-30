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СМИ: рейсы авиакомпании Flydubai в Израиль из-за инцидента приостановят на шесть дней 

Опубликовано:

Логотип БелТА
В мире
30 сентября 2026, 23:54

СМИ: рейсы авиакомпании Flydubai в Израиль из-за инцидента приостановят на шесть дней 

Фото АР
Фото АР
Фото АР
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рейсы эмиратской авиакомпании Flydubai в Израиль будут приостановлены с утра 1 октября на шесть дней после инцидента на следовавшем в Тель-Авив самолете. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения, передает ТАСС.

По данным телеканала, вместо Flydubai рейсы из ОАЭ в Тель-Авив будут осуществлять израильские авиакомпании с усиленной охраной на борту до завершения расследования инцидента. 12-й канал утверждает, что этот шаг был согласован с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, с которым ранее 30 сентября провел телефонный разговор премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Ранее портал Ynet со ссылкой на израильский источник утверждал, что власти Израиля не намерены приостанавливать полеты Flydubai после инцидента на борту. До этого, по данным 12-го канала израильского ТВ, министр транспорта еврейского государства Мири Регев потребовала приостановить рейсы Flydubai в страну после того, как выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив самолет подал сигнал о захвате, а позже приземлился в Саудовской Аравии.

Инцидент произошел 30 сентября, пассажирский самолет Flydubai изначально подал сигнал о захвате. Позже воздушное судно приземлилось в Саудовской Аравии, изменив курс. В пресс-службе Flydubai сообщили, что все пассажиры в безопасности. Как сообщали израильские СМИ, причиной инцидента стала драка между двумя пилотами. Один из пилотов был ранен ножом. 14-й канал израильского телевидения передавал, что самолетом управляли пилоты из ОАЭ и Омана. Согласно его версии, виновником инцидента был оманец - именно он мог попытаться сознательно устроить авиакатастрофу. Этому помешал второй пилот. По сведениям портала Ynet, правоохранители проверяют всю имеющуюся информацию, одна из приоритетных версий сейчас - попытка самоубийства одного из пилотов, которая могла иметь террористический мотив.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац квалифицировал инцидент на борту лайнера как попытку теракта.

Версия о нападении по сценарию 11 сентября 2001 года в США является одним из основных направлений расследования. Целью могло стать высотное здание в Тель-Авиве. Об этом передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

"Этот террористический акт должны осудить все, кто стремится к миру и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом. Инцидент демонстрирует, что израильтяне и граждане ОАЭ вместе противостоят терроризму и что те, кто стремится подорвать мир и нормализацию, не будут определять будущее региона или крепкие и прочные связи между Израилем и ОАЭ", - сообщили в израильском посольстве в Москве.-0- 
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