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СМИ: производство стали полностью остановили в Украине, выведены из строя последние работавшие предприятия 

Опубликовано:

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В мире
01 октября 2026, 00:48

СМИ: производство стали полностью остановили в Украине, выведены из строя последние работавшие предприятия 

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство стали полностью остановили в Украине. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters и федерацию металлургов страны.

Как пишет агентство, в Украине, которая до начала 2022 года входила в 10 крупнейших мировых производителей стали, остановилось производство после того, как были выведены из строя последние работавшие предприятия.

"В настоящее время производство стали не ведется", - заявили в федерации. Отмечается, что в 2025 году Украина произвела 7,4 млн т стали, тогда как в 2021 году этот показатель составлял 21,4 млн т.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что в сентябре Украина неделю вообще не производила сталь, впервые за 100 лет. По ее словам, экспорт стали уже терпит убытки в размере $200 млн в месяц.

22 сентября об остановке работы объявил трубопрокатный завод "Интерпайп сталь", 18 сентября стало известно об остановке "Запорожстали" и "Каметстали". Еще одно крупное металлургическое предприятие - Днепровский металлургический завод - фактически прекратило свою работу ранее из-за финансовых проблем (в январе 2022 года завод приостанавливал свою работу, а в 2026 году начался процесс о признании его неплатежеспособным), кроме того, там произошли взрывы в начале сентября.

Металлургия обеспечивает ежегодно $6,2 млрд валютных поступлений для Украины (около 13%, второе место после продукции сельского хозяйства), "АрселорМиттал Кривой Рог" уплачивал ежегодно в бюджет около 8,5 млрд гривен ($189 млн), "Интерпайп сталь" - 5,56 млрд гривен ($123 млн), "Запорожсталь" - 4 млрд гривен ($90 млн), "Каметсталь" - 2,5 млрд гривен ($56 млн).-0- 
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