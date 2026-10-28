СМИ: посредники призвали Иран разрешить инспекции МАГАТЭ на ядерных объектах





По сведениям его источников, "посредники в регионе под руководством Катара пытаются обеспечить достижение дипломатических договоренностей между США и Ираном и предотвратить возобновление войны после американских промежуточных выборов", которые состоятся 3 ноября. "Катарская сторона пытается убедить Иран разрешить инспекторам ООН посетить подвергшиеся ударам ядерные объекты в обмен на ослабление некоторых американских санкций", - подчеркивается в материале. Это может предусматривать снятие морской блокады и "разморозку средств Ирана".





Источники портала уточнили, что в случае возобновления боевых действий США могут "в течение недели наносить мощные авиаудары по объектам, связанным с иранским руководством, энергетикой, ядерной сферой и инфраструктурой".





США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Через него транспортируется примерно 25% мировых объемов торговли нефтью и около 20% - сжиженным природным газом. Затем администрация США фактически сигнализировала о прекращении применения масштабной военной силы против Ирана и переходе к попытке его экономического удушения посредством санкций.-0-

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны-посредники на переговорах с Ираном предложили ему разрешить инспекции сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объектах ядерной инфраструктуры в исламской республике в обмен на ослабление санкций США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios.