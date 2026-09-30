СМИ: один из пилотов Flydubai пытался намеренно устроить катастрофу, второй вступил с ним в схватку

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной инцидента на борту самолета эмиратской компании Flydubai, выполнявшего рейс Дубай - Тель-Авив могла стать попытка одного из пилотов захватить воздушное судно и устроить катастрофу, в то время как второй пилот вступил с ним в схватку, сообщает газета The Jerusalem Post.Как сообщил изданию израильский чиновник "крупной катастрофы удалось избежать чудом". По его словам, до сих пор неясно, что именно пытался сделать пилот - угнать самолет и доставить его в Израиль, разбить его о землю или совершить теракт.Члены экипажа при содействии пассажиров смогли обезвредить пилота. В ходе инцидента самолет резко снизился примерно на 4 тыс. м.Власти расследуют произошедшее на борту самолета, они также изучают биографию пилота, который, предположительно, нанес ножевое ранение другому пилоту.Ранее сообщалось, что самолет Flydubai во время разворота над иорданско-саудовской границей подал сигнал тревоги 7700, являющийся международным сигналом чрезвычайной ситуации. Пролетая над Саудовской Аравией, он на короткое время выдал код 7500, означающий угон или незаконное вмешательство. На борту находилось около 180 пассажиров. Позже воздушное судно приземлилось в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.-0-