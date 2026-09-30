СМИ: один из пилотов Flydubai пытался намеренно устроить катастрофу, второй вступил с ним в схватку

- Пассажиры рейса Flydubai сообщили о ножевом ранении одного из пилотов
- В Израиле прокомментировали инцидент с самолетом Flydubai
Члены экипажа при содействии пассажиров смогли обезвредить пилота. В ходе инцидента самолет резко снизился примерно на 4 тыс. м.
Власти расследуют произошедшее на борту самолета, они также изучают биографию пилота, который, предположительно, нанес ножевое ранение другому пилоту.
Ранее сообщалось, что самолет Flydubai во время разворота над иорданско-саудовской границей подал сигнал тревоги 7700, являющийся международным сигналом чрезвычайной ситуации. Пролетая над Саудовской Аравией, он на короткое время выдал код 7500, означающий угон или незаконное вмешательство. На борту находилось около 180 пассажиров. Позже воздушное судно приземлилось в аэропорту Табук в Саудовской Аравии.-0-