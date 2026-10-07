7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никто в Евросоюзе не рассчитывает на скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на издание Euractiv и неназванного европейского дипломата.
"Никто всерьез не верит, что Украина станет членом ЕС к концу десятилетия - если вообще когда-нибудь станет", - приводит портал слова собеседника.
Дипломат добавил, что ЕС следует "перестать водить Киев за нос".
Другой дипломат в разговоре с изданием подчеркнул, что заявки на вступление Украины и Молдовы следовало бы рассматривать в отрыве друг от друга на случай отсутствия продвижения Киева в переговорном процессе.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдове статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим - с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.-0-
В мире
07 октября 2026, 23:46
СМИ: никто в ЕС не верит в скорое вступление Украины в сообщество, если такой сценарий возможен в принципе
Фото АР
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