СМИ: на границе Пакистана и Афганистана произошли боестолкновения

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вооруженные столкновения произошли на границе Пакистана и Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на афганских военных.





По словам официального представителя 203-го армейского корпуса "Мансури" ВС Афганистана Абдула Хака Фиды, перестрелка произошла в районе Данд-Патан афганской провинции Пактия вблизи линии Дюранда - не признаваемой Кабулом границы двух государств. Он утверждает, что пакистанские силы первыми открыли огонь. Как отмечается, ситуация в районе инцидента уже нормализовалась. Данные о потерях сторон не приводятся.





Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.-0-