6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая промышленность теряет много рабочих мест, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, сказанные им на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в Ганновере, информирует агентство DPA.
"Сейчас мы теряем большое количество рабочих мест в промышленности", - сказал Мерц.
Как уточняет агентство, канцлер сделал такое заявление в связи с обостряющимся кризисом немецкого автопроизводителя Volkswagen, наблюдательный совет которого в начале сентября принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании.
В мире
06 сентября 2026, 14:53
СМИ: Мерц признал, что промышленность Германии теряет много рабочих мест
Фридрих Мерц. Фото АР
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