СМИ: Мерц признал, что промышленность Германии теряет много рабочих мест 

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая промышленность теряет много рабочих мест, сообщает ТАСС, ссылаясь на слова канцлера Германии Фридриха Мерца, сказанные им на предвыборном мероприятии Христианско-демократического союза (ХДС) в Ганновере, информирует агентство DPA."Сейчас мы теряем большое количество рабочих мест в промышленности", - сказал Мерц.Как уточняет агентство, канцлер сделал такое заявление в связи с обостряющимся кризисом немецкого автопроизводителя Volkswagen, наблюдательный совет которого в начале сентября принял план реструктуризации и сокращения мощностей компании.Федеральное статистическое бюро страны (Destatis) в середине августа сообщило, что занятость в автомобильной промышленности Германии упала до минимального с 2005 года уровня. Ведомство также подчеркивало, что германская обрабатывающая промышленность за последний год потеряла 144,1 тыс. рабочих мест.-0-