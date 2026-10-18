СМИ: В Лиможе из-за пожара, возникшего в ходе беспорядков, обрушилась колокольня в здании мэрии

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Колокольная башня обрушилась на крышу мэрии коммуны Лимож в центральной части Франции из-за пожара, возникшего в ходе беспорядков. Кадры происшествия публикует телеканал France 3, передает ТАСС.



Пожар в мэрии Лиможа начался после того, как несколько групп радикалов ворвались в здание и подожгли несколько помещений на первом этаже. После этого также были подожжены несколько машин, припаркованных рядом с мэрией, позже они взорвались.



Несмотря на усилия пожарных, которые в течение часа пытались потушить возгорание, огонь перекинулся на крышу здания. Спустя еще час пламя охватило и колокольную башню, которая является частью здания.



Согласно опубликованным телеканалом кадрам, горящая конструкция завалилась набок и проломила часть крыши в центре здания. В настоящий момент тушение пожара продолжается.



"Нет слов, чтобы осудить то, что произошло: настолько это подло. Для страны это хаос", - сказал мэр Лиможа Гийом Герен. По его словам, погромщики "пришли, чтобы убивать", и это "видно на записях с камер". Мэр коммуны пообещал, что подаст жалобу и добьется наказания для всех ответственных за разрушение исторического здания.



Здание мэрии Лиможа было построено в 1883 году под руководством архитектора Шарля Альфреда Леклера. Оно входит в число охраняемых исторических объектов республики.-0-