30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Угон самолета Flydubai, летевшего из Дубая в Тель-Авив и подавшего сигнал о возможном захвате, не подтвердился, сообщает газета The Times of Israel.
Самолет приземлился в аэропорту в Саудовской Аравии.
Предполагается, что между двумя пилотами произошла драка, что и стало причиной инцидента.
Ранее сообщалось, что самолет отправил код экстренной помощи 7700, после чего код 7500, означающий угон или незаконное вмешательство. На борту находилось около 180 пассажиров.-0-
В мире
30 сентября 2026, 11:09
СМИ: информация о захвате самолета Flydubai не подтвердилась, экстренная ситуация возникла из-за драки между пилотами
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