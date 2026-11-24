24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и аппарат Национальной разведки США обнаружили взлом одной из своих электронных систем. Об этом передает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times (NYT).
По сведениям издания, взлом затронул систему, проводящую в интересах разведки анализ данных из открытых источников. Пока остается неясным, какая именно информация попала в руки хакеров, однако, по словам источников, взлом не затронул секретные данные.
На прошлой неделе сообщалось о том, что взлому подвергся Национальный центр информации о преступлениях (NCIC), являющийся базой данных ФБР о правонарушениях. Помимо этого, стало известно о сбое в работе внутренней компьютерной сети Агентства национальной безопасности (АНБ) США.-0-
В мире
24 ноября 2026, 23:59
СМИ: хакеры проникли в систему анализа данных ЦРУ
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