27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гигантская ледяная глыба весом 250 тыс. тонн нависает над идиллической горной деревней Ранда в Альпах и постепенно сползает в долину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.
Как сообщает издание, свежий снег может усугубить ситуацию и в худшем случае вызвать лавину, которая приведет к трагическим последствиям. Значительное усиление движения ледяных масс на леднике было зафиксировано еще в августе. В настоящее время, по словам эксперта, глыба демонстрирует "непрерывную динамику" и сползает со скоростью до 20 см в день.
По данным Bild, ледяной блок постоянно находится под наблюдением, а уровень опасности для деревни, численность населения которой составляет 450 человек, был повышен. По оценке экспертов, наихудший сценарий пока маловероятен, однако жители находятся в состоянии повышенной готовности.-0-
В мире
27 октября 2026, 00:49
СМИ: глыба льда весом 250 тыс. тонн может уничтожить деревню в Альпах
Фото Unsplash
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