СМИ: АдГ в своем программном документе стремится к нормализации отношений и возобновлению торговли c Россией 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Альтернатива для Германии" (АдГ) намерена стремиться к полной нормализации отношений и возобновлению торговли с Россией. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на собственные источники, передает ТАСС.



По информации издания, на минувших выходных рабочая группа АдГ по внешней политике обсудила два программных документа. Один из них касается двусторонних отношений с Россией, другой - с США. Концепция по Российской Федерации уже принята, по Соединенным Штатам будет доработана в течение этого месяца.



АдГ объявляет своей целью возобновление торговли с РФ, закупок нефти и газа, а также в целом "улучшение отношений с Россией". Кроме того, партия намерена добиваться прекращения военной помощи Украине.



Замруководителя фракции "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил газете, что во фракции в целом нет разногласий по внешнеполитическому курсу. "Рабочая группа совершенно едина во мнении об основных принципах нашей внешней политики, которая представляет собой реальную политику в национальных интересах Германии", - отметил он.



Что касается США, то АдГ, по словам депутата, приветствует "переориентацию американской внешней политики" при президенте Дональде Трампе, в частности, положительно оценивает отход от "глобальной интервенционистской политики прошлого". Кроме того, АдГ поддерживает Соединенные Штаты в стремлении сохранить Европу как "западноевропейское культурное пространство".-0-