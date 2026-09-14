Службе неотложной медицинской помощи в Латвии не хватает денег на топливо до конца года 

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Службе неотложной медицинской помощи Латвии (NMPD) не хватает денег на топливо до конца текущего года. Об этом сообщают латвийские СМИ.



На топливо в бюджете скорой помощи на 2026 год заложено 2,2 млн евро. Однако стало известно, что к 21 августа служба уже потратила свыше 1,8 млн евро. При таком уровне расходов выделенных средств недостаточно, чтобы обеспечить работу бригад скорой помощи до конца года.



Причиной называется заметный рост цен на горючее. По данным Центрального статистического управления Латвии, в июле 2026 года дизельное топливо по сравнению с июлем 2025 года подорожало на 10%, а бензин - на 11,3%.



Как ранее отмечал Baltnews, власти стран Балтии де-факто игнорируют реальные проблемы в своих системах здравоохранения. Одной из них является тотальный дефицит квалифицированных кадров. Молодые специалисты из Эстонии, Литвы и Латвии массово уезжают в другие страны, где им предлагают более высокий уровень доходов. Кроме того, ВОЗ ранее информировала, что именно в Латвии с 2000 года зафиксировано самое резкое сокращение фонда больничных коек среди стран региона.-0-