19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слово "мир" на саммите в Шэньчжэне звучало в 100 раз чаще, чем за прошедшие несколько лет на Евросовете. Такое мнение высказал в Facebook премьер-министр Словакии Роберт Фицо.



"Мне довелось встречаться со всеми тремя президентами, а с китайским и российским президентами даже несколько раз. Меня не удивляет прагматичный итог их переговоров. Я убежден, что его не перебьет ревнивость Европы, которую уже даже никто не приглашает за стол переговоров", - отметил Фицо.



Глава правительства Словакии назвал Евросовет "европейским кабмином войны" и выразил сожаление, что на его неформальном заседании на следующей неделе, по его мнению, продолжится военная риторика.



Фицо также заявил, что встреча в Китае придала актуальность вопросу реформирования ООН, поскольку три постоянных члена Совета Безопасности организации продемонстрировали приверженность этому процессу.-0-