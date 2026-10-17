17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Братислава отказалась участвовать в финансировании нового кредита Украине на 70 млрд евро на 2027 год. Об этом пишет издание "Страна".
Фицо также отметил, что аналогичную позицию заняла Венгрия.
По его словам, Украина запросила у Евросоюза дополнительные 70 млрд евро на 2027 год. При этом Евросоюз ранее уже согласовал кредит Киеву на 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Фицо также назвал "опасным" увязывать финансирование Украины с переговорами о будущем бюджете Евросоюза на 2028-2034 годы.
Владимир Зеленский ранее заявил на саммите ЕС в Брюсселе, что в следующем году военные действия обойдутся Украине в 155 млрд евро, и призвал европейские страны выделить Киеву дополнительные средства.
В ЕС действует семилетний бюджетный цикл, который должен быть согласован единогласно, и европейские лидеры стремятся достичь консенсуса по бюджету на 2028-2034 годы до конца нынешнего года.-0-
В мире
17 октября 2026, 19:00
Словакия отказалась участвовать в финансировании нового кредита Украине на 70 млрд евро
Фото АР
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