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Слом системы. Как немецкая АдГ всколыхнула Европу?

Опубликовано:

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В мире
18 сентября 2026, 17:14

Слом системы. Как немецкая АдГ всколыхнула Европу?

Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
Фото из архива Reuters
Когда в сентябре 2024 года ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) одержала победу на земельных выборах в Тюрингии, в Берлине списывали это на случайность. Спустя два года, в сентябре 2026-го, немецкие ультраправые одержали победу в Саксонии-Анхальт, набрав больше голосов, чем партии из правящей коалиции вместе взятые. О случайности больше не говорят - ни в Берлине, ни в других европейских столицах. Зато говорят о "тектоническом сдвиге" в партийной системе Германии. И задаются вопросом: не приведет ли этот сдвиг к слому всей западной либеральной системы, где десятилетиями у руля стоят одни и те же силы, а сменяемость власти - не более, чем декорация? 
Упреждающий выстрел в Тюрингии

Земельные выборы в Тюрингии пришлись на период правления "светофорной коалиции" Олафа Шольца, до распада которой в то время оставались считанные месяцы. 

"Альтернатива для Германии", получив 32,8% голосов, впервые в своей истории заняла первое место на земельных выборах. На втором месте оказался Христианско-демократический союз (ХДС) с 23,6% голосов. Три основные партии из правящей коалиции - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "Зеленые" и Свободная демократическая партия (СвДП) - не преодолели даже 10-процентный рубеж. 
Историческая победа АдГ стала для партий из правящей коалиции унижением. "В условиях стагнации экономики Германии и серьезной обеспокоенности миграцией общенациональная поддержка трех правящих партий упала до рекордно низкого уровня", - писало в то время агентство Bloomberg.

Примечательно, что Шольц после оглашения результатов выборов вместо того, чтобы задуматься, что не так с его коалицией и действующим политическим и экономическим курсом, поспешил выразить обеспокоенность успехами АдГ. "Наша страна не может и не должна привыкать к этому. АдГ наносит ущерб Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и подрывает репутацию нашей страны", - сказал Шольц. 
В ответ сопредседатель АдГ Алис Вайдель призвала Шольца и его партнеров по коалиции "собирать чемоданы". По ее словам, в Тюрингии немцы проголосовали за отстранение от власти правящей коалиции. 

Прогнозы Вайдель сбылись. В декабре 2024 года правительству Шольца был вынесен вотум недоверия, а в феврале 2025-го состоялись досрочные выборы в Бундестаг. Победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). На втором месте оказалась "Альтернатива для Германии", на третьем - СДПГ. 

Консерваторы и социал-демократы образовали коалицию, а канцлером нового правительства стал Фридрих Мерц.

Перетасовка в Бундестаге - суть не меняется

Что изменилось после досрочных выборов? Экономические показатели ФРГ и уровень благосостояния немцев продолжили падать, а вместе с ними и рейтинги правящих партий. В то же время популярность АдГ возросла. Теперь ультраправые уверенно лидируют в рейтингах политических партий Германии.
По сути, парламентские выборы 2025 года привели к очередной перетасовке политических сил из одной "колоды". Что предыдущая коалиция, что нынешняя - это набор системных партий, различия между которыми косметические. Одни ратуют за экологию, другие за поддержку среднего класса, третьи за рыночную экономику, но все они движутся одним и тем же курсом и обсуживают интересы одних и тех же кругов. 

Плюс такой системы в последовательности. Представьте ситуацию, когда в результате выборов приходят новые силы, которые полностью меняют курс, перестраивая политику и экономку государства в соответствии со своим видением. А через пару лет приходит кто-то новый и вновь переворачивает все вверх дном - и так раз за разом. 

Пока в Германии системные партии выполняли свою часть общественного договора - обеспечивали безопасность страны и высокий уровень жизни граждан, общество голосовало за последовательность политического курса и давало возможность либеральным элитам десятилетиями оставаться у власти. Ведь по большому счету дело не в том, кто правит, а в том, как он правит.

Но когда немецкий истеблишмент продемонстрировал свою неспособность справляться с новыми экономическими вызовами и гарантировать безопасность - внешнюю и внутреннюю, то есть выполнять свою часть общественного договора, поддержка системных партий со стороны граждан Германии начала падать.

Голосуя за ХДС в 2025 году, немецкие избиратели фактически возвращали к власти партию, некогда возглавляемую экс-канцлером Ангелой Меркель. Тем самым они давали еще один шанс системным партиям доказать свою способность управлять страной. Но ХДС этим шансом не воспользовалась. И терпение немцев иссякло. Выборы в Саксонии-Анхальт это наглядно показали.

"Тектонический сдвиг" в Саксонии-Анхальт и политические афтершоки

Голосование в земельный парламент состоялись 6 сентября. "Альтернатива для Германии" одержала уверенную победу, набрав 43,8% голосов. Для немецких ультраправых это лучший результат за всю историю их партии. ХДС оказался на втором месте с 17,2% голосов. Для партии Мерца это тоже исторический результат - худший показатель за время выборов в Саксонии-Анхальт.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) не смогла пробить планку в 10%. Ее поддержали 9,3% избирателей, и это третье место. За "Зеленых" отдали голоса 8,9% избирателей, за Левую партию - 8,6%. В парламент также пробилась партия BSW Сары Вагенкнехт, получив 5,3%. 

Мерц назвал результаты выборов в Саксонии-Анхальт тектоническим сдвигом.

"Это сотрясает нашу партию до самых основ. Мы не можем просто вернуться к прежнему порядку вещей, ни я, ни федеральное правительство не можем", - заявил канцлер. 

Победа АдГ потрясла не только Германию. В соседней Польше, где сильны позиции правых и ультраправых сил, результаты выборов в Саксонии-Анхальт вызвали политические споры. "В Польше только идиоты или предатели могут радоваться триумфу АдГ в Германии. Таких немало в "Конфедерации" и партии "Право и справедливость", - написал премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети X.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни причислил "Альтернативу для Германии" к худшим врагам Италии. "Эта политическая сила противоположна либеральным западным ценностям", - заявил политик. Он полагает, что успех АдГ продиктован внутренними проблемами Германии, связанными с миграцией, безопасностью и деиндустриализацией. 

В то же время второй вице-премьер Италии Маттео Сальвини приветствовал триумф АдГ. "Это убедительный успех, свидетельствующий о сильном запросе на перемены, безопасность и рабочие места. Вот и ответ тем представителям левых сил, которые нагнетали страх и пророчили катастрофические сценарии. Страх? Ужас? Опасность? Нет - это называется демократия. Другая Европа возможна", - написал политик в соцсети X.

Победу АдГ прокомментировал и президент США Дональд Трамп. "Триумфальная ночь для популистской партии в Германии. Там наконец устали от абсолютно ужасных миграционных правил и норм, нанесших Германии такой серьезный ущерб… Они больше не намерены мириться с этим", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Станет ли АдГ первой костяшкой домино?

"Подъем крайне правых сил - это тревожный сигнал для Европы", - под таким заголовком вышла статья в британской газете The Guardian после оглашения итогов голосования в Саксонии-Анхальт. Аналогичные публикации можно увидеть и в других европейских изданиях. Все они доводят одну и ту же мысль - крайне правые партии угрожают либеральным демократиям Европы. При этом в список угроз наряду с АдГ добавляют идеологию MAGA ("Сделаем Америку вновь великой") и "влияние Кремля".
То, что выборы в Саксонии-Анхальт вызвали такой резонанс в мире, может показаться удивительным. В конце концов речь о выборах в ландтаг (земельный парламент), а не в Бундестаг. Да и АдГ хоть и победила на выборах, но не получила абсолютного большинства в парламенте. А значит, ультраправым придется искать союзников среди других партий или же провести новые выборы. 

Так в чем же причина такого внимания? Ответ на этот вопрос искала американская газета The New York Times.

"Когда ультраправая партия одержала убедительную победу в одной из небольших земель на востоке Германии, отголоски этого события ощущались повсюду - от Даунинг-стрит в Лондоне до Елисейского дворца в Париже. Редко когда результаты региональных выборов воспринимались как столь значимый символ, определяющий судьбу демократии в Европе", - пишет газета. 

Победу ультраправых The New York Times называет тревожным сигналом для всей Европы. 

"Учитывая, что в следующем году по всей Европе пройдут выборы, впечатляющий успех партии "Альтернатива для Германии" может стать предвестником новых побед ультраправых, а также служить образцом того, как можно добиться такого результата. Популистская риторика партии, направленная против иммиграции, перекликается с заявлениями националистических лидеров Великобритании, Франции, Италии и Испании - стран, где избиратели испытывают схожее с немцами недовольство положением дел. Весной следующего года французским избирателям предстоит выбрать нового президента. Выборы в Испании должны состояться не позднее августа, а в Италии - до конца следующего года. Популярность ультраправых кандидатов во всех этих странах растет, создавая угрозу для действующих властей, которых обвиняют в системных экономических проблемах", - отмечает американское издание. 
С последним сложно не согласиться. Германия, пусть и ослабленная экономически и политически, остается одним из столпов Евросоюза. Изменения, которые происходят в этой стране, оказывают влияние на весь Европейский регион. Рост популярность АдГ придаст сил ультраправым партиям в других странах Европы. А если АдГ удастся сформировать стабильное большинство в парламенте Саксонии-Анхальт и показать свою эффективность, то это в целом повысит авторитет ультраправых сил в Европе. 

А ведь в следующем году президентские выборы пройдут во Франции, которая является еще одним столпом Европы. И в этой стране позиции ультраправых политиков сильны как никогда - кандидат в президенты от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен со значительным отрывом лидирует в электоральных опросах. 

Для либеральных элит приход ультраправых к власти сродни революции. Ведь это означает реальную, а не номинальную сменяемость власти. Поэтому и в Германии, и во Франции правящие элиты всеми силами стремятся вытеснить ультраправые партии с политической арены. И ту же АдГ, и "Национальное объединение" пытаются маргинализировать и навесить на них ярлык экстремистов. Ле Пен подвергается судебному преследованию, и мало кто ожидал, что ее допустят к участию в выборах. А в отношении АдГ системные партии применяют принцип "санитарного кордона" (отказ от сотрудничества, в том числе при формировании коалиционного правительства). Более того, после сентябрьских выборов отдельные немецкие политики допустили применение механизма "федерального принуждения" в отношении АдГ и даже пригрозили задержкой финансирования для Саксонии-Анхальт со стороны ЕС. 

Но будут ли такие меры эффективны? "Развитая Европа переживает своего рода "изощренный" кризис государственного управления, - заявил в беседе с The New York Times аналитик консалтинговой компании Eurasia Group Муджтаба Рахман, специализирующейся на оценке политических рисков. - Правительства не в состоянии решить проблемы, связанные с ростом стоимости жизни. Они не могут оправдать ожидания своих избирателей".

В этом и заключается главная проблема нынешних европейских элит. Дело не в росте популярности ультраправых, а в дефолте доверия к традиционным партиям и в целом к западной либеральной системе. Эта система много лет крушила мир и перестраивала его под себя. А когда изменения в мире вышли из-под контроля Запада, оказалось, что у европейских управленцев нет ни сил, ни умений, ни стратегии, чтобы выдержать натиск и защитить своих граждан. Более того, либеральные элиты даже не пытаются исправить ошибки - они уверяют, что их страны движутся верным курсом и менять ничего не нужно.

"Правительство Германии не отойдет от своего курса, мы знаем, что правильно и хорошо для страны. Тут мы не дадим сбить себя с толку", - заявил незадолго до выборов в Саксонии-Анхальт немецкий канцлер Мерц.
Но, игнорируя существующие проблемы, европейские элиты игнорируют интересы общества. А это прямое нарушение общественного договора, за которое избиратель уже выставляет счет. 

Станет ли АдГ той костяшкой домино, что опрокинет всю систему, или же ею станут французские ультраправые во главе с Ле Пен? Безусловно, в одночасье система не рухнет. В той же Германии демонизируемая властями и либеральной прессой АдГ у многих избирателей вызывает опасения. Вопрос лишь в том, когда недовольство системными партиями перевесит эти опасения. 

Остался ли у нынешних немецких элит некий кредит доверия, покажут выборы в ландаги Мекленбурга - Передней Померании и Берлина, которые состоятся уже в это воскресенье, 20 сентября. В этих землях у системных партий - прежде всего у СДПГ и "Левых" - пока есть шанс вырвать победу у АдГ. Возможно, этот шанс последний. Но чтобы его использовать, системным партиям нужно изменить себя и свои подходы. А с нынешним поколением либеральных элит это вряд ли возможно.

Вита ХАНАТАЕВА, Фото Pexels, Unsplash, АР, Reuters
БЕЛТА.-0-
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