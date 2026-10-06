Слезоточивый газ и изувеченные подростки. Во Франции не стихает волна протестов школьников

"Сколько еще раненых должно быть? Сколько еще искалеченных подростков? Здесь - рука, оторванная гранатой. Там - глаз, ослепший после выстрела из травматического оружия LBD. В другом месте - раздробленная челюсть и молодой человек, вынужденный есть через соломинку… Где этому конец?" - задается вопросом обозреватель радиостанции.

Так, в Ленсе 15-летнему подростку оторвало руку гранатой, брошенной сотрудниками полиции. В городе Тур 16-летний подросток ослеп на один глаз, после того как полицейский в него выстрелил из травматического оружия LBD. В социальных сетях широко распространилось видео, на котором молодой человек сидит с окровавленной головой. В Сен-Уэн-л'Омоне 14-летний школьник получил серьезные травмы лица. 17-летняя девушка в Монпелье получила серьезную травму глаза после удара полицейской дубинкой.





Как передает телеканал LCP-Assemblee nationale, многие политические деятели выразили свое возмущение насилием со стороны полиции. "Позор тем, кто предпочел подавлять наших детей, вместо того чтобы слушать и вступать в диалог", - негодует депутат Мануэль Бомпар, координатор партии "Непокоренная Франция". Депутат Клеманс Гетт осудила политическое распоряжение правительства подавлять подростков без всяких ограничений. "Речь идет о ребенке. Речь идет о полицейском насилии, которое поражает нашу молодежь в невыносимых масштабах", - подчеркнул ее коллега Бастьен Лашо. "Тот факт, что министр внутренних дел не дал полиции указаний проявлять сдержанность, является серьезной политической ошибкой и доказательством вопиющего отсутствия человечности", - заявила лидер партии "Экологисты" и кандидат в президенты Франции Марин Тонделье. Многие призвали раскрыть всю правду об обстоятельствах трагедий и установить виновных. Как передает телеканал LCP-Assemblee nationale, многие политические деятели выразили свое возмущение насилием со стороны полиции. "Позор тем, кто предпочел подавлять наших детей, вместо того чтобы слушать и вступать в диалог", - негодует депутат Мануэль Бомпар, координатор партии "Непокоренная Франция". Депутат Клеманс Гетт осудила политическое распоряжение правительства подавлять подростков без всяких ограничений. "Речь идет о ребенке. Речь идет о полицейском насилии, которое поражает нашу молодежь в невыносимых масштабах", - подчеркнул ее коллега Бастьен Лашо. "Тот факт, что министр внутренних дел не дал полиции указаний проявлять сдержанность, является серьезной политической ошибкой и доказательством вопиющего отсутствия человечности", - заявила лидер партии "Экологисты" и кандидат в президенты Франции Марин Тонделье. Многие призвали раскрыть всю правду об обстоятельствах трагедий и установить виновных.

Тем временем протесты во Франции только набирают обороты. 6 октября они объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Сами организаторы из числа старшеклассников и студентов университетов оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже. В столице Франции в конце демонстрации на площади Нации произошли столкновения. Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и гранаты. Тем временем протесты во Франции только набирают обороты. 6 октября они объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Сами организаторы из числа старшеклассников и студентов университетов оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже. В столице Франции в конце демонстрации на площади Нации произошли столкновения. Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и гранаты.

Протесты старшеклассников во Франции спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения, в их числе переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей. Позже к старшеклассникам присоединились и студенты университетов. Протесты привели к ожесточенным столкновениям в ряде городов. По меньшей мере 215 учащихся были ранены. Задержаны тысячи человек.

В сентябре международное исследование PISA, оценивающее эффективность систем образования по уровню навыков 15-летних учащихся, показало во Франции самые низкие результаты за всю историю наблюдений с 2000 года.-0- В сентябре международное исследование PISA, оценивающее эффективность систем образования по уровню навыков 15-летних учащихся, показало во Франции самые низкие результаты за всю историю наблюдений с 2000 года.-0-





Скриншот видео BFMTV, lefigaro.fr, Reuters, ZUMA Press Wire

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волна студенческих и школьных протестов захлестнула Францию: столкновения с полицией оставили после себя множество пострадавших, причем самые тяжелые травмы демонстранты получили именно от рук стражей порядка, сообщает радиовещательная компания Radio France.Такое количество серьезных травм среди молодежи за столь короткий период времени стало беспрецедентным случаем.Из-за кризиса президент Франции Эммануэль Макрон созвал экстренное совещание.