Слезоточивый газ и изувеченные подростки. Во Франции не стихает волна протестов школьников

- Более 200 учащихся ранены во время масштабных протестов во Франции
- Во Франции из-за обострения протестов около 1800 средних школ заблокированы или закрыты на весь день
"Сколько еще раненых должно быть? Сколько еще искалеченных подростков? Здесь - рука, оторванная гранатой. Там - глаз, ослепший после выстрела из травматического оружия LBD. В другом месте - раздробленная челюсть и молодой человек, вынужденный есть через соломинку… Где этому конец?" - задается вопросом обозреватель радиостанции.
Так, в Ленсе 15-летнему подростку оторвало руку гранатой, брошенной сотрудниками полиции. В городе Тур 16-летний подросток ослеп на один глаз, после того как полицейский в него выстрелил из травматического оружия LBD. В социальных сетях широко распространилось видео, на котором молодой человек сидит с окровавленной головой. В Сен-Уэн-л'Омоне 14-летний школьник получил серьезные травмы лица. 17-летняя девушка в Монпелье получила серьезную травму глаза после удара полицейской дубинкой.
Как передает телеканал LCP-Assemblee nationale, многие политические деятели выразили свое возмущение насилием со стороны полиции. "Позор тем, кто предпочел подавлять наших детей, вместо того чтобы слушать и вступать в диалог", - негодует депутат Мануэль Бомпар, координатор партии "Непокоренная Франция". Депутат Клеманс Гетт осудила политическое распоряжение правительства подавлять подростков без всяких ограничений. "Речь идет о ребенке. Речь идет о полицейском насилии, которое поражает нашу молодежь в невыносимых масштабах", - подчеркнул ее коллега Бастьен Лашо. "Тот факт, что министр внутренних дел не дал полиции указаний проявлять сдержанность, является серьезной политической ошибкой и доказательством вопиющего отсутствия человечности", - заявила лидер партии "Экологисты" и кандидат в президенты Франции Марин Тонделье. Многие призвали раскрыть всю правду об обстоятельствах трагедий и установить виновных.
Тем временем протесты во Франции только набирают обороты. 6 октября они объединили старшеклассников, студентов университетов и профсоюзы. По официальным данным, в них приняли участие не менее 256 тыс. человек, в том числе 56 тыс. в Париже. Сами организаторы из числа старшеклассников и студентов университетов оценили число демонстрантов по всей Франции в 450 тыс. человек, включая 100 тыс. в Париже. В столице Франции в конце демонстрации на площади Нации произошли столкновения. Полиция применяет против демонстрантов слезоточивый газ и гранаты.
Протесты старшеклассников во Франции спровоцированы накоплением недовольства, связанного с ухудшением условий обучения, в их числе переполненность классов, ветхое состояние зданий, отсутствие отопления и вентиляции, протекающие потолки, нехватка стульев и парт, перегруженное расписание и нехватка учителей. Позже к старшеклассникам присоединились и студенты университетов. Протесты привели к ожесточенным столкновениям в ряде городов. По меньшей мере 215 учащихся были ранены. Задержаны тысячи человек.
В сентябре международное исследование PISA, оценивающее эффективность систем образования по уровню навыков 15-летних учащихся, показало во Франции самые низкие результаты за всю историю наблюдений с 2000 года.-0-
Скриншот видео BFMTV, lefigaro.fr, Reuters, ZUMA Press Wire